Communiqué de la Préfecture de Guadeloupe

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Opérations de secours dans les Iles du Nord

Point de situation à 14 h30

Ouverture des axes et rétablissement d’infrastructures :

Dès la fin de l’ouragan, les Unités militaires de la sécurité civile appuyées des pompiers territoriaux et des militaires prépositionnés dont les gendarmes, ont ouvert des itinéraires permettant le rétablissement rapide de la route circulaire à Saint-Martin.

Des opérations de restructuration de l’hôpital ont également été entreprises par ces équipes.

Les équipes d’EDF ont réussi à redémarrer un moteur de la centrale thermique (fioul) de Saint-Martin et deux moteurs dans celle de Saint Barthélemy. Ces alimentations électriques d’urgence permettent actuellement defournir en électricité les hôpitaux des deux îles ainsi que l’aéroport de Saint-Barthélemy.

Mise en place d’un pont aérien :

Depuis hier, des premières rotations ont été organisées. Elles ont permis une évacuation de 2 personnes en situation d’urgence absolue et relative. Aujourd’hui, les rotations s’amplifient avec plusieurs aéronefs civiles et militaires, pour acheminer du matériel et des hommes. 900 personnes sont

déployées -ou en cours de déploiement- sur place : 300 sapeurs-pompiers des unités militaires de la Sécurité civile de la métropole, la Guadeloupe et la Martinique ; 65 techniciens et ingénieurs d’EDF ; 74ingénieurs spécialisés dans les crises ; 400 gendarmes mobiles et une trentaine de personnels de santé. Une vingtaine de militaires sont également présents sur zone.

Moyens maritimes :

Deux frégates de la Marine Nationale parties de Martinique sont sur zone. Plusieurs barges sont partieshier pour acheminer des vivres, du matériel et des hommes. Aujourd’hui, le trafic maritime estinterrompu en prévision du passage de l’ouragan José.

Rapatriements :

Les rapatriements de Saint-Martin vers la Guadeloupe concernent prioritairement des blessés, et des personnes présentant une pathologie.

Signalement des personnes portées disparues :

Un adresse mail est créée à destination du grand public pour signaler les disparus : recherche.irma@gmail.com. Les informations reçues à cette adresse sont recoupées avec la cellule d’information au public (0800 000 971)

Les autorités judiciaires et les services de gendarmerie spécialisés travaillent à la constatation et

l’identification des victimes.

Contact Presse :

Bureau de la communication interministérielle communication@guadeloupe.pref.gouv.fr

0590 99 39 90 – 0690 58 80 59