Communiqué de la Préfecture de Guadeloupe

Le préfet a pris un arrêté de restriction d’usage de l’eau.

Il invite chaque foyer réalimenté à se montrer économe pour faire remonter la pression dans les réseaux et permettre ainsi au plus grand nombre de retrouver de l’eau.

> Plus d’informations ici : http://bit.ly/2wOXhCM