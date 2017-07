La délégation Outre-mer est installée

Olivier Serva (Guadeloupe, REM), élu président de la délégation outre-mer

Son objectif: “faire valoir les atouts ultramarins”, “muscler les moyens humains, matériels et financiers de la délégation”, et s’occuper notamment des problèmes de “continuité territoriale”, de “santé publique” et des “plans de convergence de la loi égalité réelle Outre-mer”, adopté en février.

“La délégation est installée, on va pouvoir travailler”, a dit Ericka Bareigts, l’ancienne ministre des Outre-mer. Elle a souligné que son groupe avait “symboliquement laissé la place” de vice-président au député GDR de Martinique Jean-Philippe Nilor, afin que “chaque groupe, quel que soit son nombre, soit représenté”.

Outre M. Nilor, les autres vices-présidents sont Hubert Julien-Laferriere (REM, Rhône), Didier Quentin (LR, Charente-Maritime), Thierry Robert (Modem, La Réunion), Marie Lebec (REM, Yvelines) et Philippe Dunoyer (LC, Nouvelle-Calédonie).

Depuis de nombreuses années, l’Assemblée nationale et le Sénat ont souhaité acquérir une capacité d’expertise autonome.

C’est dans cette optique qu’ont été créés par la loi, divers organes portant le titre de délégation. Les délégations parlementaires sont des organes de réflexion chargés de suivre un secteur particulier, sans être pour autant dotées d’un pouvoir législatif.

Les délégations parlementaires se présentent comme des organes de réflexion généralement propres à chaque assemblée, à la différence des offices parlementaires.

Entre 1979 et 2007, le législateur a procédé à la création de six délégations :

– la délégation parlementaire pour les problèmes démographiques (1979) ;

– la délégation parlementaire pour les Communautés européennes (1979), transformée en 1994 en délégation parlementaire pour l’Union européenne ;

– la délégation parlementaire pour la planification (1982) ;

– la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (1999) ;

– la délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire (1999) ;

– la délégation parlementaire au renseignement (2007).

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la modification du règlement des assemblées ont conduit à la création à l’Assemblée nationale et au Sénat d’une commission chargée des affaires européennes qui s’est substituée à la délégation parlementaire pour l’Union européenne.

La loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 a procédé à une réduction du nombre des délégations parlementaires dont certaines n’avaient plus lieu d’être ou n’avaient plus d’activité régulière.

Enfin, la Conférence des présidents a créé, le 17 juillet 2012, la délégation aux Outre-mer qui a été consacrée par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

La délégation parlementaire aux Outre-mer

Créée par la Conférence des présidents en juillet 2012, la délégation aux outre-mer a été institutionnalisée dans chaque assemblée par l’article 99 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, codifié à l’article 6 decies de l’ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui en fixe les compétences et la composition.

La délégation a pour mission d’informer l’Assemblée nationale sur la situation des collectivités des outre-mer, quel que soit leur statut, ainsi que sur toute question relative aux outre-mer.

Elle comprend de plein droit tous les députés élus par les outre-mer. Elle est complétée de manière que sa composition assure la représentation proportionnelle de tous les groupes politiques de l’Assemblée. Au cours de la quatorzième législature, elle comptait 67 membres.

Durant cette législature, la délégation aux outre-mer s’est acquittée de sa tâche en intervenant, par le biais de propositions annexées à ses rapports d’information, dans l’élaboration de divers projets de lois susceptibles d’intéresser les outre-mer.

Elle a également adopté des rapports thématiques dont le plus emblématique a été consacré aux conséquences pour les outre-mer du changement climatique, présenté par trois co-rapporteurs représentant chacun une zone géographique des outre-mer. Le projet de résolution qui concluait ce rapport, repris et cosigné par des députés appartenant à la majorité comme à l’opposition, a été adopté par l’Assemblée nationale à l’occasion du débat préparatoire à la COP 21.

Enfin, la délégation a organisé de nombreuses auditions de personnalités de tous horizons et de tous domaines d’activité qui ont conforté, au fil des ans, son rôle d’interlocuteur institutionnel pour les problèmes ultramarins. C’est ainsi qu’elle a reçu la primeur des conclusions du rapport particulier de la Cour des comptes sur la départementalisation de Mayotte, en janvier 2016.

Délégation sénatoriale aux outre-mer

Créée en novembre 2011 par l’Instruction générale du Bureau du Sénat (IGB), la délégation dispose désormais d’un fondement législatif aux termes de l’article 99 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique qui insère un article 6 decies dans l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Elle est composée des sénateurs élus dans les collectivités visées à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que d’un nombre identique de membres désignés par le Sénat de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

Mission de la délégation :

La délégation est chargée d’informer le Sénat sur l’état de la situation des collectivités visées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer.

Elle veille à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elle participe à l’évaluation des politiques publiques intéressant ces collectivités.

La Délégation aux Outre-mer est donc appelée à intervenir dans l’examen des projets et propositions de loi. À cette fin, elle nomme un rapporteur qui lui présente ses conclusions d’une manière analogue à la pratique des commissions.

En revanche, n’étant pas une commission permanente, elle ne peut accomplir ellemême des actes de procédure formels tels que l’adoption d’amendements. En pratique, elle traduit ses souhaits de modification ou de complément du texte qu’elle examine par l’adoption de propositions qui en énoncent le contenu, à charge ensuite pour son rapporteur, ses membres, et éventuellement les autres députés, qui le veulent de traduire ces propositions, lorsque leur contenu s’y prête, en amendements au projet ou à la proposition de loi.

En dépit des limites inhérentes à une telle forme d’intervention indirecte, les possibilités d’influence que la procédure donne à la Délégation ne sont pas négligeables.

À l’occasion de l’examen des textes intéressant les Outre-mer, aucune entrave n’a été mise, en pratique, à la possibilité pour laDélégation de s’en saisir, dès lors qu’elle le jugeait opportun.

Les critères qui ont conduit au choix de la saisine ont tenu, comme l’enseigne l’expérience, à la fois à l’importance pour les Outre-mer du texte et à la volonté de tel membre de la Délégation de s’investir dans un domaine donné.

Dès lors, il revient à la Délégation aux Outre-mer de se montrer vigilante pour assurer avec toute l’ampleur opportune la prise en compte des Outre-mer dans les débats législatifs. Afin d’éclairer, comme cela lui est demandé, l’Assemblée nationale sur les aspects spécifiquement ultramarins de la politique dont le projet de loi est l’expression.