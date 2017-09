La Guadeloupe passe en vigilance jaune ce dimanche

Les prévisionnistes prévoient que mardi matin, Irma sera probablement devenu un puissant ouragan de catégorie 3 ou 4. Il se situera alors à environ 550 km à l’est de l’arc Antillais.

Rappel de la préfecture de Guadeloupe en cas d’alerte jaune

: “Soyez attentifs !”

Une perturbation de type cyclonique (tempête tropicale ou ouragan) peut représenter une menace pour le territoire, à échéance encore lointaine ou imprécise, ou à échéance plus rapprochée mais avec effets limités (impact modéré) attendus sur le territoire.

– Se tenir informé de l’évolution auprès de Météo-France, des médias, des communiqués de la préfecture, etc.

– Vérifier (ou compléter le cas échéant) l’état des réserves en eau potable (nombreuses bouteilles d’eau minérale) et alimentaires (en aliments secs et conserves, etc.), et notamment pour les bébés et les personnes affaiblies. Penser que si un cyclone dévaste le territoire, il n’y aura plus d’électricité durant de nombreux jours, et donc plus de réfrigérateurs, congélateurs, etc.

– Vérifier l’état des piles et batteries, notamment pour les radios (pour écouter les communiqués des autorités, les bulletins météorologiques, …).

– Ne pas prendre la mer sans obligation particulière.

– Éviter d’entreprendre des randonnées en montagne ou près des cours d’eau, zones à risques dès la survenance de mauvais temps.