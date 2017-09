La Préfecture place la Guadeloupe et les îles du Nord en vigilance Orange

L’ouragan IRMA continue son déplacement vers l’ouest-sud-ouest. A partir de demain mardi, sa trajectoire devrait s’infléchir vers le Nord-Ouest. Le risque d’un passage de l’ouragan à proximité immédiate des îles du Nord très tôt mercredi matin semble se confirmer. IRMA sera alors probablement un ouragan de catégorie 4.

Communiqué de la Préfecture de Guadeloupe

MESURES INDIVIDUELLES DE COMPORTEMENT PRÉCONISÉES PAR LA PRÉFECTURE :

VIGILANCE ORANGE CYCLONE

Écouter les bulletins météo et les consignes diffusées (internet, kiosque, radio et télévision)

Préparer les habitations :

1) Consolidation ;

2) Protection des ouvertures ;

3) Mise à l’abri et hors d’eau des objets personnels et documents ;

4) Organisation du stockage de nourriture et matériel divers…

5) Déconnexion des systèmes de remplissage de la citerne d’eau pluviale et protection des réservoirs le cas échéant.

Protéger les embarcations nautiques

Effectuer les derniers achats pour acquérir une autonomie de plusieurs jours

Faire le plein de carburant de votre véhicule

Prévoir une somme d’argent liquide pour pourvoir acheter des denrées de 1ère nécessité

Mettre à l’abri les stocks de marchandises et de denrées périssables dans les commerces et mettre en sécurité les chantiers pour les entreprises (démontage des grues, installations aériennes et échafaudage…)

Mettre à l’abri les troupeaux, cheptels et animaux de ferme