Ouragan Maria : Girardin annonce qu’elle se rendra dès mardi en Guadeloupe

La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé sur Europe 1 qu’elle se rendrait dès ce mardi en Guadeloupe, frappée

par l’ouragan Maria après la Martinique.

“Je vais me rendre le plus vite possible en Guadeloupe”, a déclaré la ministre, interrogée depuis la Guyane où elle est actuellement en déplacement.

Elle a précisé qu’elle partirait “dans l’après-midi” (heure locale), avec le gros porteur A400M positionné en Guyane “avec à la fois du matériel et des

forces”.

Jugeant qu’il était “beaucoup trop tôt” pour établir un bilan des dégâts aux Antilles françaises, elle a indiqué que “les premières reconnaissances

vont avoir lieu dans les heures qui viennent notamment sur la Guadeloupe”. Les Saintes en particulier posent selon elle “de vraies questions”, en raison de leur “isolement”.